Rhein-Neckar.Die Zahl der Coronavirus- Infektionen in Heidelberg steigt kontinuierlich weiter: Nach Mittelung des Kreisgesundheitsamtes in Heidelberg waren (Stand 17. März 13.40 Uhr) wurden 109 Menschen im Kreisgebiet und 41 Personen im Stadtgebiet Heidelberg positiv auf das Virus getestet - insgesamt 150 Menschen, also 39 mehr als am Montag. Betroffen sind inzwischen auch fünf Ärzte des Heidelberger

...