Sechs Mitarbeiter und 28 Senioren positiv

Rhein-Neckar.In einem Seniorenzentrum in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) sind 34 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Am Donnerstag absolvierten weitere 75 Bewohner eine Abstrichuntersuchung. Das Ergebnis wird am heutigen Freitag erwartet. Die Infizierten zeigten leichte Verläufe oder gar keine Symptome.

