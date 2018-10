Sehr großherzig

Zwölf Millionen Euro für die Kinderklinik, Geräte im sechsstelligen Kostenbereich für hochmoderne Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die kostspielige Laborausstattung, die das Neugeborenen-Screening erst ermöglicht, der Anschub einer flächendeckenden HPV-Impfwelle: Die Liste der äußerst großzügigen Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung ist lang und hier noch unvollständig. Nun die unfassbar hohe Summe von 100 Millionen Euro, die die Hälfte der Baukosten für das neue Herzzentrum abdecken soll. Respekt dem Spender und der Uniklinik, dass sie den Mäzen über Jahrzehnte hinweg pflegen und treu halten konnte. Privates Engagement in dieser Größenordnung ist bundesweit einzigartig.

Die Uniklinik, die Stadt Heidelberg, die ganze Region dürfen dankbar sein, solch einen großzügigen Unterstützer an ihrer Seite zu wissen. Neid wäre hier völlig falsch platziert. Natürlich, Spenden sind auch steuerlich günstig. Und geben kann nur, wer auch genug hat. Aber auch, wer sehr viel hat, könnte den Reichtum für ausschließlich eigene Zwecke einsetzen. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall.

Dietmar Hopp betont mit sympathischer Bescheidenheit immer wieder seine Dankbarkeit, hier in der Region und dann weltweit erfolgreich gewesen und dabei viel Glück im Leben gehabt zu haben. Davon möchte er etwas zurückgeben, fügt er stets glaubhaft hinzu.

Die Großherzigkeit dieses – und anderer – Mäzene in der Region schließt gleichzeitig eine Lücke: Das Hochleistungs-Medizinzentrum Uniklinik ist längst auf die Unterstützung privater Financiers angewiesen, will sie in Forschung und Behandlung am Ball spitze bleiben. Und das, obwohl Bund und Land Millionenetats bereitstellen. Das ist der traurige Aspekt an dieser guten Nachricht.

