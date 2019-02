Seilbahn-Idee kommt gut an

Heidelberg.„Ihre Idee gefällt mir am besten“, sagt ein älterer Besucher im gemusterten Pullover und nickt Architekt Ferdinand Heide aus Frankfurt freundlich zu. Der Planer bedankt sich artig und schon steigen beide in ein vertiefendes Gespräch über die Möglichkeiten einer Seilbahn-Personenbeförderung ins Neuenheimer Feld ein. Rund 350 Interessierte haben am Dienstagabend im großen Hörsaal der Chemie die

...