Seit vier Jahren Leben im Wald

Hammelbach.Einfach nur weg – davon träumen viele Menschen. Auch Marc Freukes, als er kurz vor seinem 40. Geburtstag mit einem Burn-out zu kämpfen hatte. Der Bundesliga-Golftrainer änderte sein Leben radikal und zog in ein Tipi-Zelt im Odenwald. Seither lebt er in einem Waldstück in der Nähe von Hammelbach (Kreis Bergstraße). Auf den ersten Blick fernab jeder Zivilisation, auf den zweiten Blick im Einklang mit der Natur und dennoch mitten im 20. Jahrhundert. Immer an seiner Seite: Hundedame Rala.

Mittlerweile hat sich Freukes dauerhaft im Wald eingerichtet und ersetzte im Herbst das Tipi durch eine Jurtenhütte mit einer freitragenden Mandaladach-Konstruktion, die ihn vor Kälte und Regen schützt. 20 Quadratmeter misst sein heller Wohnraum, in dem er aufrecht stehen kann. Seinen Tagesablauf perfektioniert er ständig – Fehler, Rückschläge und Verletzungen bleiben nicht aus.

Der Aussteiger Marc Freukes hat inzwischen sieben Bücher mit den Erlebnissen in und den Erfahrungen aus dem Wald im Eigenverlag veröffentlicht. Sein Projekt startete im Januar 2014 und geht nun in das fünfte Jahr. Mehr Infos zu Kursen, Büchern und Fotos der neuen Jurtenhütte unter www.wildniskurs.de

Akkuschrauber und Motorsäge

Sein Wissen holt er sich aus Büchern, den Rest lehrt ihn die Natur. An alle Entscheidungen legt er ein Kriterium an: Er nimmt sich nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. So besteht sein neues Zuhause nahezu komplett aus Abfallprodukten des Waldes und den Resten des Tipis. Drei Monate dauerte der Bau, die Kosten beliefen sich inklusive Werkzeug auf 3000 Euro. Das ist Freukes zweiter Leitsatz: Wo die Errungenschaft des 21. Jahrhunderts hilfreich sind oder nicht durch ein altes Handwerk oder Werkzeug ersetzt werden können, greift er darauf zurück. „Da ich alleine bin, helfen mir ein Akkuschrauber oder eine Motorsäge.“ Die Hütte ist voll eingerichtet, die Möbel sind selbstgebaut. Es gibt einen Schrank mit Schubladen, Regale für Vorräte und Bücher sowie eine mit Fellen belegte Couch aus einem Holzgestell und einem Netz aus dicken Seilen. Eine ähnliche Konstruktion trägt sein Hochbett. Ein aus Schrott geschweißter Ofen dient zum Heizen und Kochen und verfügt über einen Wärmespeicher aus Schamottsteinen und Kieseln. Freukes Lebenskonzept stößt auf enormes Interesse. Medien weit über die Landesgrenzen hinaus berichten darüber, regelmäßig kommen Besucher. Manche bleiben nur kurz, andere für mehrere Tage. Sie diskutieren mit ihm über seinen Lebensentwurf, über Gesellschaftspolitisches oder erhoffen sich Tipps und Ratschläge in schwierigen Lebenssituationen. Auch Prominente wie Eckart von Hirschhausen oder Hundeexperte Martin Rütter geben sich in Freukes Domizil die nicht vorhandene Klinke in die Hand. Beide drehten Reportagen über Freukes und luden ihn in ihre Sendungen ein. „Mittlerweile“, so schätzt er, „haben mich wohl rund 15 Millionen Menschen im deutschen Fernsehen gesehen.“