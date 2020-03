Seltener Nachwuchs

Gerade aus der Höhle gekommen: Die Erdmännchen-Familie. © Zoo Heidelberg

Heidelberg.Zum ersten Mal seit sechs Jahren gibt es Erdmännchen-Nachwuchs im Heidelberger Zoo. Wie Revierleiterin Bianca Weißbarth mitteilte, haben sich zwei Jungtiere am Dienstag und Mittwoch erstmals gemeinsam mit den beiden frischgebackenen Eltern den Tierpflegern gezeigt. „Die beiden Erdmännchen haben es wirklich spannend gemacht. Wir konnten den Nachwuchs zwar beim Säubern des Geheges hören, aber noch nicht sehen“, berichtet Weißbarth. Ob es noch weitere Junge gebe, wisse man noch nicht.

In einem Wurf kommen bei den Erdmännchen zwischen einem und sechs Jungtiere zur Welt. Nach einer Tragezeit von rund 70 Tagen gebärt die Mutter den Nachwuchs gut geschützt in einer unterirdischen Höhle. Kurz nach der Geburt wiegen sie etwa 30 Gramm. Augen und Ohren sind noch geschlossen. Pro Jahr können Erdmännchen bis zu dreimal Junge großziehen. Erdmännchen zählen zu den Mangusten. Sie erreichen eine Kopfrumpflänge von bis zu 30 Zentimeter und wiegen etwa 600 bis 900 Gramm. Erdmännchen kommen in der Natur im südlichen Afrika vor. red/sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020