Seminarleiter mit Behinderung

Heidelberg.Männer und Frauen, die als geistig behindert gelten, werden qualifiziert und vermitteln an Fach- und Hochschulen ihre Lebenswelt: Bei einem landesweit einzigartigen Projekt an der Pädagogischen Hochschule (PH) werden gerade sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

„Was bedeutet Arbeit für euch?“ Diese Frage steht am Anfang der vierten Seminarstunde in der Lernwerkstatt Inklusion im Obergeschoss des alten PH-Gebäudes in Neuenheim. „Selbstständig zu sein“, sagt Lisa, „für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können“, fügt eine Kommilitonin hinzu. „Sich in den Semesterfreien Geld für einen Urlaub verdienen zu können“, nennt Vanessa einen weiteren positiven Effekt. „Mir graut schon davor, bald jeden Morgen so früh aufstehen zu müssen“, erntet die angehende Lehrerin noch zustimmendes Lächeln aus der Runde, bevor Thilo, einer der Bildungsfachkräfte, wieder die Moderation übernimmt. „Wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht“, sagt er, und lässt das vorbereitete Poster an der Tafel nach unten aufklappen. „Soziale Anerkennung“, „Aus den eigenen vier Wänden rauskommen“ und „dem Tag eine Struktur geben“ stehen da unter anderem rund um den Begriff „Arbeit“. Das gleiche Thema, andere Perspektiven: Dieser Austausch ist es, auf den es den Akteuren ankommt. An Thementischen lernen die Studierenden danach unter anderem typische Arbeiten kennen, die in speziellen Werkstätten von Menschen mit körperlichen oder geistig eingeschränkten Möglichkeiten erledigt werden – etwa handgroße Pumpen aus Kunststoff zusammenstecken. Zu jeder Station haben die Bildungsfachkräfte ein Arbeitsblatt für die künftigen Pädagogen zusammengestellt.

„Toll, wie selbstverständlich die Bildungsfachkräfte mit uns in Austausch gehen“, ist Student Jonas Pfauser beeindruckt. „Das Seminar ist für mich sehr wichtig, weil ja später auch Kinder mit Behinderungen zu mir in den Unterricht kommen werden“, sagt Fatma Gülkopan. Die Stunden mit den sechs Inklusions-Spezialisten werden später in ihre Seminararbeit oder als Stoff in die mündliche Prüfung eingehen.