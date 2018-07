Seniorin stirbt nach Überfall

Anzeige

Heidelberg.Eine 82-Jährige ist sieben Wochen nach einem Überfall in der Heidelberger Weststadt verstorben. Nach dem Räuber wird noch gesucht. Nach Mitteilung der Polizei von gestern war die Seniorin am 28. Mai in der Kaiserstraße schwer verletzt worden, als ein Unbekannter sie von hinten umstieß und ihr die Handtasche entriss.

Das Opfer wurde an der Schulter operiert. Am 11. Juli ist die Frau in einem Seniorenheim verstorben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, um herauszufinden, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Tat und dem späteren Tod des Opfers vorliegt. Der Täter soll 1,85 Meter groß, muskulös und dunkelhäutig gewesen sein. Zur Tatzeit soll er dunkle, eng anliegende Kleidung getragen haben. miro