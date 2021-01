Seniorin stürzt in Bus

Heidelberg.In ein Krankenhaus gebracht worden ist am Donnerstag eine Seniorin, die in einem Linienbus gestürzt war. Nach Angaben der Polizei war der Bus am Donnerstag um 13.48 Uhr im Kranichweg unterwegs. Die 83-Jährige erzählte später, dass sie an der Haltestelle „Im Heimgarten“ aussteigen wollte und mit ihrem Rollator zur Tür gegangen sei, als der Bus stoppte. Ein namentlich nicht bekannter Fahrgast soll ihr den Rollator aus dem Bus nach draußen gestellt haben. Der Busfahrer soll jedoch die Tür während des Aussteigens geschlossen und losgefahren sein. Beim Start sei sie gefallen. Die Frau wurde durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt. Angehörige wurden verständigt. Zeugen, insbesondere der genannte Fahrgast, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden. miro

