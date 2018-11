Sexuelle Übergriffe

Heidelberg.Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg ermitteln in zwei aktuellen Sexualdelikten. Laut Polizeibericht von gestern soll es am Samstag gegen 22.50 Uhr in der Vangerowstraße in Bergheim an einem Hotel zum sexuellen Übergriff auf eine 64-jährige Frau gekommen sein. Nach den Ermittlungen der Polizei soll die Frau den Unbekannten in Mannheim kennengelernt, mit ihm per Bahn nach Heidelberg und dann mit einem Taxi zu dem Hotel gefahren sein. Auf der Rückseite des Hotels ließen sich beide auf einer Treppe nieder und unterhielten sich. Dann soll es gegen den Willen der Frau zu sexuellen Handlungen gekommen sein, nicht jedoch zu einer Vergewaltigung.

Der Tatverdächtige ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarzafrikanischer Phänotyp mit schwarzer Afrofrisur, großem Mund und einem Ohrring. Er trug eine verwaschene Jeansjacke, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Sporthose, neonrote Sportschuhe und eine auffällige goldfarbene Halskette.

Bereits am Donnerstag zwischen vier und fünf Uhr sprach ein Unbekannter eine 25-jährige Frau am Bismarckplatz an. Laut Polizei fuhren die beiden zur Wohnung der Frau nach Ziegelhausen, wo es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein soll. Die Polizei sucht den Taxifahrer als wichtigen Zeugen.

Hinweise in beiden Fällen erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 0621/174 44 44. bjz

