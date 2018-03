Sexueller Übergriff und Raubüberfall

Anzeige

Heidelberg.Eine 25-Jährige ist in der Belfortstraße Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Frau am Sonntag gegen 5 Uhr auf dem Heimweg aus der Altstadt, als sie bemerkte, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. In der Belfortstraße drückte ihr Verfolger sie gegen ein Auto und hielt ihr einen Gegenstand an den Körper, von dem er in gebrochenem Englisch behauptete, es sei ein Messer. Er entkleidete die Frau teilweise, rieb seinen Penis an ihr und stahl ihr Mobiltelefon, bevor er flüchtete. Er soll dunkelhäutig und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Kripo unter Telefon 0621/174 44 44.