Sie spielte Akkordeon in Auschwitz

Heidelberg.Esther Bejarano kam mit 18 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz. Zuvor war sie mit anderen jungen jüdischen Frauen in einem Zwangsarbeitslager untergebracht. „Unsere gegenseitige Solidarität war einer der Gründe, warum ich überlebt habe“, sagt die heute 95-Jährige im Hotel Holländer Hof in Heidelberg. Ein anderer Grund war: Bejarano spielte Akkordeon im Mädchenorchester von Auschwitz. Sie musste auftreten, wenn neue Transporte im Lager ankamen – und unter anderem mit Tausenden Menschen direkt in die Gaskammer fuhren.

Schule kürzlich nach ihr benannt

Unglaublich ruhig und gelassen erzählt die Zeitzeugin an diesem Dienstagmorgen ihre Geschichte drei Schülern der kürzlich nach ihr benannten Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule in Wiesloch. Alina Ewert, Alexander Koyro und Adni Bulliqi dürfen der selbstbewussten Frau Fragen stellen, die dabei keine Antwort scheut. „Ich glaube, sehr viele Jugendliche wissen nicht, was damals geschehen ist“, sagt Bejarano im Gespräch mit dieser Redaktion. „Und ich habe Angst, dass sich alles wiederholen kann, sobald die Menschen unwissend sind.“ Sie will, dass alles, was ihr durch die Nationalsozialisten angetan wurde, ausgesprochen wird. Denn: Nach 1945 habe es keinerlei Aufklärung und auch keine Entschuldigung gegeben, so die Zeitzeugin. Auch sie hat viele Jahre über ihre Erfahrungen in Auschwitz geschwiegen – vor allem, um ihre Familie nicht zu belasten.

Bejarano wanderte nach Israel aus und bekam dort 1951 und 1952 zwei Kinder. Sie hatte sowohl ihre Eltern als auch eine Schwester in der NS-Zeit verloren. Später kam die heute 95-Jährige dennoch mit ihrer Familie zurück nach Deutschland. Sie eröffnete in Hamburg eine Boutique und lebt dort bis heute. „Es ist mir sehr schwergefallen, zurück in das Land der Täter zu ziehen“, sagt sie. „Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen, spreche die deutsche Sprache und trage die deutsche Kultur in mir.“ Ein Vorfall in den 70er Jahren – nur wenige Meter von ihrer Boutique entfernt – brachte Bejarano schließlich dazu, ihr Schweigen über die Verbrechen der Nationalsozialisten zu brechen.

Bricht ihr Schweigen in den 70ern

„Ganz in der Nähe hatten Neonazis einen Infotisch aufgebaut. Als Demonstranten sie mit Plakaten vertreiben wollten, stellte sich die Polizei schützend vor den Infotisch“, erzählt sie. „Das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe: Das darf nicht wieder passieren. Jetzt muss ich meine Geschichte erzählen.“

Bejarano kam für die Verleihung des Hermann-Maas-Preises der gleichnamigen Stiftung – in Erinnerung an den Heidelberger Altstadtpfarrer – nach Heidelberg. Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh überreicht den Preis am Abend in der Heiliggeistkirche. Er wird verliehen für Bejaranos Engagement gegen Rassismus und Ausgrenzung. Sie ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Alle weiteren Mitglieder des Mädchenorchesters von Auschwitz sind verstorben.

