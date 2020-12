Sieben Jahre Haft für Vater

Heidelberg/Wiesloch.Ein 40-Jähriger aus Wiesloch hat seinen kleinen Sohn so stark geschlagen und geschüttelt, dass er gestorben ist. Dafür hat das Landgericht Heidelberg den Mann am Dienstag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Geständige und die Staatsanwaltschaft gaben an, keine Rechtsmittel einlegen zu wollen. Unklar ist noch, wie die Mutter des knapp acht Monate alten Babys entscheidet; sie war als Nebenklägerin aufgetreten. Die getrennt lebenden Eltern betreuten das Kind im Wechsel.

Die Richter ordneten einen Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt an. Der wegen Totschlags Verurteilte hatte die Tat im Mai dieses Jahres betrunken und unter Drogen begangen. Er räumte ein, er habe das weinende Kind „zur Ruhe bringen“ wollen. Als der Junge am nächsten Morgen tot im Bett lag, rief er die Polizei an und sagte, das Kind sei die Treppe hinuntergefallen. Die Familie stand unter Betreuung des Jugendamtes.

Ärzte warnen davor, sehr junge Kinder zu schütteln, weil dies Verletzungen der Wirbelsäule und des Gehirns nach sich ziehen kann. So gibt es immer wieder Fälle, in denen überforderte Eltern ihre Kinder schädigen oder töten. lsw/miro

