Silvester darf geböllert werden

Heidelberg.In Heidelberg darf in der Silvesternacht wie gewohnt geböllert werden: Die Stadtverwaltung erwägt kein Verbot, wie es die Deutsche Umwelthilfe (DUH) für knapp 100 Städte gefordert hat – unter anderem für Ludwigshafen, wo trotzdem kein Verbot erlassen wird. Ziel des DUH-Vorstoßes war die Minderung der Feinstaubbelastung.

In diesem Jahr seien in Heidelberg an keiner Messstelle die

...