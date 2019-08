Silvia eröffnet Kinderhaus

Heidelberg.Königlicher Besuch in Heidelberg: Am Donnerstag, 5. September, weiht die schwedische Königin Silvia das zweite Childhood-Haus Deutschlands ein. Am Abend feiert sie auf dem Schloss das zwanzigjährige Bestehen Ihrer Stiftung. Das haben Uniklinik und die World Childhood Foundation bekannt gegeben. Das Childhood-Haus in der Voßstraße 2 soll – von der Tschira Stiftung unterstützt – eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein, die Opfer oder Zeuge von körperlicher und sexueller Gewalt werden. Hier sollen von einem interdisziplinären Team alle notwendigen Untersuchungen und Beratungen angeboten werden. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019