„Sind alle tief betroffen“

Heidelberg.„Tief betroffen“ hat Heidelbergs Oberbürgermeister (OB) Eckart Würzner auf die Vorfälle bei einer Einschulung im Stadtteil Emmertsgrund reagiert. Wie berichtet, waren am Freitagvormittag getrennt lebende Eltern einer Erstklässlerin vor dem Gebäude in Streit geraten, während die Kinder drinnen waren. Als sich Familienmitglieder einmischten, entwickelte sich eine Schlägerei, die 18 Streifenwagenbesatzungen auf den Plan rief. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt.

Das Jugendamt stehe in engen Kontakt mit der Familie den Kindes und begleite es. In dem Stadtteil gebe es ein sehr gutes Quartiersmanagement und eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in der Stadt, betont Würzner aber auch. Er begrüßte, dass Stadt am heutigen Dienstag einige „positive Aktionen“ mit den Klassen geplant habe.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019