Situation „dramatisch“

Heidelberg.„Die Situation an den Kliniken wird täglich enger: Wir haben anhaltend hohe Infektionszahlen, aber nur eine begrenzte Zahl an Intensivbetten. Quarantänemaßnahmen dünnen die ohnehin knappe Personaldecke weiter aus. Bei einer weiteren Verschärfung kann eine Versorgung aller schwerkranken Menschen nicht mehr gewährleistet werden – dazu zählen insbesondere die 1400 Patienten, die Tag für Tag neu an Krebs erkranken“: Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszetrums (DKFZ), richtet gemeinsam mit weiteren Krebsexperten einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit. Mit Beginn der Pandemie hatten die Deutsche Krebshilfe, das DKFZ und die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) eine Task Force eingerichtet, um die Versorgungssituation von Krebspatienten zu beobachten. Aktuelle Erhebungen ergäben ein „besorgniserregendes Bild“.

Nachsorge zurückgefahren

Immer mehr onkologische Eingriffe werden verschoben, diagnostische Untersuchungen und Nachsorge teilweise stark zurückgefahren. Die Experten warnen davor, dass ein weiteres Ansteigen der Corona-Neuinfektionen zu bedrohlichen Situationen für Krebspatienten führen kann und richtet einen Appell an die Bevölkerung: „Wer sich vor Infektionen schützt, schützt auch Krebspatienten und Menschen mit anderen schweren Erkrankungen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es geht jetzt darum, dass alle kranken Menschen gut versorgt werden. Hierfür derzeit zusätzliche Versorgungsressourcen zu schaffen, ist jedoch unrealistisch“, schätzt auch Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Krebshilfe, die Lage „dramatisch“ ein. „Das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren, ist jetzt nicht nur Aufgabe der Politik, sondern auch unserer Gesellschaft – nicht zuletzt im Sinne der vielen Krebspatienten in unserem Land, die alle gut versorgt werden müssen“, so Nettekoven. miro

