„Situation wird immer schlimmer“

Heidelberg.Über kurzfristige Maßnahmen zur besseren Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes beraten die gemeinderätlichen Gremien in Heidelberg ab der kommenden Woche. Die Vorschläge sind provisorisch konzipiert und dienen vor allem dem öffentlichen Nahverkehr. Dazu gehören ein geschotterter Park-and-Ride-Parkplatz an der Autobahnzufahrt Dossenheim mit überdachten Fahrradständern und VRN-Nextbike-Station, die Einrichtung eines Bus-Shuttles auf bestehenden Asphalt-Straßen durch das Handschuhsheimer Feld und eine verbesserte Ausfahrt für Busse aus dem Campus. Am Mittwoch, 23. Januar, wird sich der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss, am Mittwoch, 30. Januar, der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema befassen. Am 14. Februar soll der Gemeinderat das beschließen. Die Verwaltung habe die Vorschläge auf Antrag mehrerer Gemeinderatsfraktionen entwickelt, betont ein Sprecher.

Masterplan dauert noch

Die Gesamtkosten für die vorgeschlagenen Maßnahmen liegen bei voraussichtlich 6,11 Millionen Euro. Das notwendige Budget hat der Gemeinderat im Rahmen des Doppelhaushalts 2019/20 bereitgestellt. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagt: „Fakt ist: Die Verkehrssituation im und um das Neuenheimer Feld wird immer schlimmer. Die täglichen Staus sind für die Beschäftigten, Patienten und Nutzer eine echte Belastung. Wir können nicht bis zum Ende des Masterplan-Prozesses warten, um hier Abhilfe zu schaffen. Wir brauchen auch ein kurzfristiges Maßnahmenpaket.“ red/sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019