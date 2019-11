Slime Splash: Szene trifft sich in der Halle 02

Heidelberg.Slime Splash – so heißt die erste deutsche Messe, die sich ausschließlich dem klebrigen, glibberigen und schleimigen Spielzeug widmet, das in Abständen von einigen Jahren die Kinderzimmer erobert. In Heidelberg trifft sich die Szene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Sonntag, 1. Dezember, in der Halle 02. Den sogenannten Slimern geht es um die tollsten Kreationen. Besucher können in Workshops von Profis lernen und eigene Ideen umsetzen. Wer Slimes und Zubehör braucht, dem kann auf der Messe nach Auskunft der Veranstalter ebenfalls geholfen werden. Am Ende werden die besten Ideen präsentiert und Besucher prämieren die Gewinner. Der beliebte TV-Moderator „Der Christian“ – bekannt aus dem KiKa – wird die Messe am 1. Advent um 10 Uhr eröffnen. sal (Bild:Veranstalter)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019