„SNP dome“ im Probebetrieb: Großsporthalle fast fertig

Heidelberg.„Ein langgehegter Traum geht in Erfüllung“, freut sich Oberbürgermeister Eckart Würzner: Im ersten Quartal 2021 sollen in der neuen Sporthalle „SNP dome“ an der Speyerer Straße die ersten Veranstaltungen steigen. Neben der Mannheimer SAP-Arena, in der bis zu 12 000 Personen Platz finden, biete der „SNP dome“ mit seinen bis zu 5000 Plätzen für die Region große Chancen. Sportereignisse,

...