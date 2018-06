So geht es den Patienten heute

Anzeige

Heidelberg.Von schwerkranken Patienten, ihren bewegenden Schicksalen und behandelnden Ärzten erzählte vor acht Jahren die SWR-Dokuserie „Die Knochen-Docs – Geschichten aus der Heidelberger Orthopädie“. Was ist seither aus den Patienten von damals geworden? Wie geht es den Menschen, an deren Schicksal die Fernsehzuschauer 2010 Anteil nahmen, heute? Diesen Fragen widmet sich das SWR Fernsehen am Mittwoch, 4. Juli, um 21 Uhr in der „betrifft“-Reportage „Die Knochen-Docs – und wie es weiterging: Die Geschichten von Jill und Andrea“. Autor Harold Woetzel hat dafür die Patienten von damals noch einmal besucht. „Sein Film erzählt bewegende Geschichten von Hoffnung und Heilung, von Menschen, die mit Mut und Optimismus ihr Schicksal annehmen. Und von denen, die ihnen geholfen haben“, schreibt der Sender in der Ankündigung. red/agö