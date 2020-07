So gibt es nur Verlierer

Sicher, in der Bedeutung für die bundesweite Literaturszene liegt der Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren weit hinter etwa dem Brentano-Preis, den die Stadt seit Jahrzehnten verleiht. Zumal er viel niedriger dotiert und noch sehr jung ist. Doch der ebenfalls noch recht frischen Unesco-Literaturstadt hat die jüngste Jury-Entscheidung ernsten Schaden zugefügt. Gewinnen wird so keiner.

In der belesenen Stadt der Literaten, die schon Romantiker wie Joseph von Eichendorff und Abenteurer wie Mark Twain anzog, soll aktuell kein Autor es wert sein, herausgehoben zu werden? Das ist fast so, als würde man in der Pfalz keinen edlen Tropfen als wert betrachten, eine von der Winzergemeinschaft ins Leben gerufene Medaille an den grünen Hals geklebt zu bekommen.

Die Idee war, dass Heidelberger Autoren gemeinsam einen Wettbewerb ins Leben rufen und etwaiges Konkurrenzdenken beiseiteschieben.

Jedes Jahr sollte einer von ihnen mit einem aktuellen Werk herausgehoben werden – begründet und abgesichert durch eine unabhängige Jury. Um ihr die Arbeit zu erleichtern, filterte das Organisationsteam die aus seiner Sicht aussichtsreichsten fünf Beiträge heraus. Schon darum war die Gruppe Ehrenamtlicher, die ja zudem selbst dann keine Werke einreichen durfte, nicht zu beneiden.

Für die Autoren, die sich der nahen Konkurrenz stellen und damit viel verletzbarer gemacht haben als etwa bei einem anonymen überregionalen Preis, ist die aktuelle Entwicklung eine schallende Ohrfeige. Insbesondere die Finalisten bemühen sich vermutlich so bald nicht wieder um eine solche Beurteilung.

Nun wird nicht erst seit Goethe trefflich um den Wert literarischer Qualitäten gerungen. Aber alle nominierten Beiträge sind in Verlagen erschienen, haben ihr Publikum und einen eigenen Anspruch gefunden. Die Aufgabe der Jury war, aus den Finalisten den Besten herauszusuchen. Bei der ungleichen Zahl von fünf Juroren muss es doch möglich gewesen sein, eine Mehrheitsentscheidung herbeizuführen?

Vorjahressiegerin Miriam Tag hat bewiesen, dass Literatur sehr jung sein kann. Dieser Aspekt tut einer attraktiven Literaturstadt ebenfalls sehr gut. Befreit er doch schwungvoll vom Staub ehrwürdiger Jahrhunderte. In der Unesco-Gemeinschaft sollte mit dem Preis ein positives Signal für die langfristige Entwicklung der Literaturszene Heidelbergs gesetzt werden. Nun geht der Schuss nach hinten los: Die Jury-Entscheidung liest sich wie eine Provinzposse.

