„Soldaten gut aufgenommen“

Heidelberg.„Hier befindet sich das Herz der Flüchtlingsaufnahme unseres Bundeslandes“, erklärte Thomas Strobl (CDU) am Dienstagnachmittag. Zusammen mit Generalleutnant Martin Schelleis saß der baden-württembergische Innenminister auf einer Terrasse inmitten des Ankunftszentrums im Patrick-Henry-Village (PHV) und sprach über die enge Verzahnung zwischen ziviler und militärischer Arbeit, die seit 5. Mai auf dem Gelände des PHV stattfindet.

Denn als Ende April ein Bewohner des Ankunftszentrums positiv auf Covid-19 getestet wurde und anschließend bei drei weiteren Geflüchteten Corona nachgewiesen werden konnte, drohte das „Herz“ der Flüchtlingsaufnahme aus dem Takt zu geraten. „Die positiv Getesteten wurden sofort isoliert, anschließend haben wir versucht, herauszufinden, mit wem sie Kontakt hatten“, erzählt Carolin Speckmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe. 60 Personen wurden ermittelt. Sie wurden allesamt unter Quarantäne gestellt.

Da unklar war, ob sich nicht noch weitere Geflüchtete angesteckt haben könnten, erließ das zuständige Karlsruher Regierungspräsidium für alle 794 Bewohner des Ankunftszentrums eine Ausgangssperre. „Für diese Situation mussten neue Prozesse in den Abläufen der Einrichtung entwickelt werden“, so Speckmann. Denn auch das Personal der Service-Dienstleister, die sich um die tägliche Arbeit in dem Zentrum kümmern, war durch die Corona-Pandemie nur eingeschränkt verfügbar.

Amtshilfe aus Berlin angefragt

Die veränderten Prozesse sollten mit Unterstützung der Bundeswehr stattfinden. Innenminister Strobl stellte ein Amtshilfegesuch an das Bundesverteidigungsministerium. „Die Hilfe kam schnell und unkompliziert“, betonte der CDU-Politiker am Dienstag und lobte gleichzeitig die Bundeswehrangehörigen für ihre „wertvolle Unterstützung“.

77 Soldaten leisten nun seit gut einer Woche ihren Dienst im PHV. Sie kümmern sich um die 60 Geflüchteten, die unter Quarantäne stehen. Die dafür extra eingerichteten Häuser werden autark versorgt. Die unter Corona-Verdacht stehenden Männer und Frauen erhalten jeden Tag Verpflegungsbeutel mit Obst, warmen Mahlzeiten oder einem Frühstück – Packen und Verteilen der Taschen fällt in den Aufgabenbereich der Bundeswehrangehörigen.

Zudem sammeln die Soldaten die schmutzige Wäsche ein oder teilen Handtücher und Hygieneprodukte aus. Ein Bundeswehrarzt und sechs Sanitäter kümmern sich um die medizinischen Aufgaben und testen die 60 Bewohner der Quarantäne-Häuser – bisher konnten keine weiteren Coronasymptome festgestellt werden. „Die Soldaten werden hier gut aufgenommen, die Bewohner des Ankunftszentrums sind dankbar für die militärische Hilfe“, sagte Generalleutnant Schnelleis, der sich zusammen mit Innenminister Strobl über die Situation im Patrick-Henry-Village machte.

Nur vereinzelt Widerstand

Der Bundeswehreinsatz im Heidelberger Ankunftszentrum ist der größte in Baden-Württemberg. Insgesamt, so Schnelleis, seien derzeit rund 700 Soldaten bundesweit im Einsatz um zivile Unterstützung zu leisten. Trotz der Tatsache, dass die fast 800 Geflüchteten mehr als zwei Wochen lang das Gelände des Ankunftszentrums nicht verlassen durften, sei es überwiegend ruhig und friedlich geblieben, bilanzierte Speckmann: „Es gab nur vereinzelt Widerstand gegen die Maßnahmen.“

Seit dem heutigen Mittwoch ist die Ausgangssperre für die meisten Bewohner aufgehoben. Lediglich die 60 sich in Quarantäne befindenden Personen dürfen erst am 15. Mai das PHV wieder verlassen.

