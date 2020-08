Solidarität mit Regimegegnern

Heidelberg.Zu einer Solidaritätsaktion für die Menschen in Belarus sind auf dem Heidelberger Universitätsplatz mehr als 200 Menschen zusammengekommen. Unter dem Motto „Für faire Wahlen – für Freiheit – für Demokratie“ machten die auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz angereisten Teilnehmer auf die Lage in dem osteuropäischen Land aufmerksam, das auch unter dem Namen Weißrussland bekannt ist. Bei der Präsidentschaftswahl am 9. August hatte Amtsinhaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 80 Prozent der Stimmen erhalten. Oppositionelle werfen dem seit 1994 autoritär regierenden Staatsoberhaupt Wahlfälschung vor. Bei den Protesten in Minsk und anderen Städten sei es seitdem zu mehr als 7000 Verhaftungen gekommen, berichten Systemkritiker.

Sie sprechen von systematischen Misshandlungen durch Sonderkommandos der belarusischen Armee und Polizei. „Friedliche Demonstrationen werden auf die brutalste und unmenschlichste Art niedergeschlagen“, beklagte Marina Zumstein, die die Heidelberger Solidaritätskundgebung bereits zum zweiten Mal organisierte und deren Angehörige in der Heimat selbst von den Entwicklungen betroffen sind. Bei den Massenverhaftungen seien Menschen verschleppt und getötet worden, die Situation ist nach Einschätzung der Aktivistin schlicht „unfassbar“.

Es dürfe nicht sein, dass die Macht eines Einzelnen Leid und Furcht über Millionen Menschen bringe, die nach dem streben, was in Europa selbstverständlich sei. Die Kritik an Lukaschenko, der seinerseits – ähnlich wie Russlands Präsident Putin – die aufflammenden Proteste als eine Inszenierung westlicher Kräfte ansieht, die auf eine Destabilisierung des Landes abziele, wurde in Heidelberg in einer Vielzahl an Redebeiträgen laut.

Kritik auch von CDU und SPD

Alexander Föhr, Kreisvorsitzender der CDU Heidelberg, bedauerte die fehlende Gesprächsbereitschaft Lukaschenkos und appellierte an die belarusischen Polizisten, von denen viele hin- und hergerissen seien zwischen Pflichterfüllung und dem Willen zur Veränderung in Richtung Freiheit. Dass ein friedlicher Umschwung zu schaffen sei, hätten gerade die Deutschen vor 30 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die Heidelberger SPD erinnerte an ihre Tradition in der Ablehnung von Diktatur und Faschismus. Amnesty International wandte sich gegen autoritäre Regime und deren Menschenrechtsverletzungen weltweit. Als Zeichen der Solidarität für die Menschen in Belarus legten die Teilnehmer auf dem Universitätsplatz Dutzende rote Rosen ab. Mit der weiß-rot-weißen Flagge, die von 1991 bis 1995 offiziell galt, grenzten sie sich bewusst von der als prosowjetisch empfundenen Symbolik der derzeitigen Machthaber ab.

„Meine Angehörigen in Belarus gehen aus Angst nicht auf die Straße“, erzählte Olga Baur. Die Mitorganisatorin der Kundgebung ist Weißrussin und blickt mit Sorge an die EU-Außengrenze. Im Vorfeld der Wahl, die diesmal nicht von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beobachtet wurde, hätten Oppositionelle versucht, Manipulationen zu verhindern, indem sie an der Hand sichtbar ein weißes Band trugen.

Dennoch seien Mitarbeiter der Wahlkommission dabei beobachtet worden, wie sie „in Hinterhöfen mit Säcken voller Wahlzettel geklettert“ seien. Fälschungen seien vielfach dokumentiert. Die Pro-Lukaschenko-Demonstranten, die sich den friedlichen Portesten in Minsk entgegenstellten, bezeichnete Baur als „gekauft“.

Ebenfalls persönlich betroffen ist Yauheniya Karchahina. Nach einem Gedichtvortrag berichtete die Belarusin von den Tagen vor und nach der Präsidentschaftswahl. Dabei verlas sie die Namen von Erschossenen und Vermissten. Immer mehr Betriebe hätten sich seit dem 14. August in Streiks begeben, selbst Journalisten regierungsnaher Medien würden sich teilweise den Protesten anschließen. Zwei Tage später hätten sich 500 000 Menschen an einem „Freiheitsmarsch“ beteiligt. „Wir glauben an freie Wahlen, Demokratie und Frieden“, bekräftigte Marina Zumstein noch einmal das Credo dieser Tage.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020