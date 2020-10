Sonderausstellung im Mark Twain Center verlängert

Heidelberg.Die Sonderausstellung im Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen in Heidelberg wird bis zum 13. Dezember verlängert. Darüber informierte am Donnerstag das Center. Es werden Twains Beobachtungen von Menschen und Orten in der Region in Bild und Text sowie filmischen und interaktiven Einheiten vermittelt. Die Ausstellung ist jeweils von Freitag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.10.2020