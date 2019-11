Sparkasse zieht in die Bahnstadt um

Heidelberg.Seit zehn Jahren sei man auf der Suche und wäge Vor- und Nachteile ab. Jetzt habe man Verträge gemacht und sei zuversichtlich, im Frühjahr 2022 die Eröffnung der neuen Hauptstelle feiern zu können. Das sagte am Dienstagnachmittag der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Heidelberg, der Hockenheimer Rainer Arens. Neuer Standort ist dann der Europaplatz, wo die Gustav-Zech-Stiftung einen Bürokomplex errichtet. 16 700 Quadratmeter mietet die Sparkasse, 400 bis 450 Mitarbeiter sollen dort arbeiten.

Derzeit befindet sich die Hauptstelle in der Kurfürstenanlage 10-12, allerdings haben dort längst nicht alle Bereiche Platz, deshalb ist man in weiteren sechs Objekten in Heidelberg eingemietet. Durch eine Zentralisierung erhofft sich der Vorstand eine höhere Effizienz und eine bessere Zusammenarbeit. Die direkte Nachbarschaft zum ÖPNV und in die Stadt (Bahnüberführung) erwartet man sich eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit als im 60 Jahre alten Gebäude, das nach dem Umzug abgerissen werden soll. jüg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019