Sperrungen und Pendelbusse

Heidelberg.Bis Sonntag richtet die Heidelberger Berufswehr den Landesfeuerwehrtag aus. Tausende Besucher werden erwartet. Auch auf den Linienverkehr hat das Auswirkungen, wie ein Sprecher der RNV mitteilt. Betroffen sind die Linien 30, 31, 32, 33, 35, Moonliner 2 und Moonliner 5. Heute, 19. Juli, wird der Obere Faule Pelz gesperrt (9.30 bis 10.30 Uhr). Von Freitagmorgen bis Samstagabend ist der Uniplatz gesperrt, am Sonntag auch Neckarstaden und Tiergartenstraße. Ein kostenloser Pendelbus (Linie E) fährt zwischen Airfield und Altstadt (Freitag 8 bis 24 Uhr, Samstag 7 bis 24 Uhr und Sonntag 8 bis 19.30 Uhr). Er hält unter anderem am Messplatz und am Bismarckplatz. Infos im Internet unter www.rnv-online.de. miro