Spiel der Generationen

Was wäre, wenn die Herausforderungen der sogenannten Digitalen Revolution gar nicht so schwierig sind? Was wäre, wenn man den mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt positiv entgegentreten würde? Was wäre, wenn man sich die technologischen Errungenschaften untertan machte und sie als Mittel zum Zweck begriffe, die das Leben erleichtern? Wenn man damit

...