Spitzengemüse und Elite-Köpfe

Anzeige

Langer Atem ist danach gefragt: Christiane Marks vom beauftragten Planungsbüro Imorde hat die undankbare Aufgabe die recht trockenen – und zum Teil noch nicht detailliert feststehenden Verfahrensschritte zu analysieren. „Das ist mir zu langweilig“, raunt ein Besucher seiner Sitznachbarin zu und verlässt die Turnhalle.

Viel schwungvoller und am Ende mit viel Applaus bedacht hingegen gerät der nächste Vortrag: „Sie können hier in Heidelberg etwas Visionäres entwickeln“, fordert Impuls-Referent Uwe Schneidewind. Produzenten von „Spitzengemüse“ müssten genauso in ihren Interessen wahrgenommen werden wie die Elite der Forschung, die nebenan arbeitet, plädiert er für einen Interessensausgleich auf Augenhöhe. Das kommt an auf den Zuschauerplätzen, auf denen etwa drei Viertel der Menschen aus Handschuhsheim, Neuenheim und dem Neuenheimer Feld kommen. Schneidewind arbeitet im Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, einer gemeinnützigen GmbH, die Leitbilder und Instrumente für eine nachhaltige Entwicklung entwerfen sollen. Außerdem ist er Mitglied im Club of Rome. Diese ebenfalls gemeinnützige Organisation arbeitet international am Schutz von Ökosystemen.

Beim „Markt der Möglichkeiten“ stellen sich etwa 80 Vereine, Initiativen und Einrichtungen vor, die Interessen am Neuenheimer Feld haben – vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) über Bezirksbeiräte bis zum Gartenbauverein. Gut zwei Drittel möchte Landschaft und Natur schützen und sieht eine Erweiterung von Universität oder anderen Forschungseinrichtungen eher kritisch.

In kleinen Gruppen wird engagiert diskutiert. Auch Monika Mussell spricht mit vielen Teilnehmern des Bürgerforums. Sie vertritt den Verein Feldkultur, der den Kulturraum Handschuhsheimer Feld unbedingt schützen möchte. „Wissen Sie, für dieses Ackerland gibt es keine zweite Option, man kann es nicht verlegen. Wenn es bebaut ist, ist es verloren“, gibt sie einem interessierten Zuhörer mit auf den Weg.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018