Sportlich gegen den Krebs – und via App

Heidelberg.Auf der alljährlichen 300 Meter langen Ruderstrecke auf dem Neckar bleibt es dieses Jahr ruhig. Die Stiftung „Leben mit Krebs“ musste ihre Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ Corona-bedingt absagen. Doch die Stiftung, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und die Else Kröner-Fresenius-Stiftung haben gemeinsam eine Alternative entwickelt: die kostenlose App „Beweg Dich gegen Krebs“.

Ab dem heutigen Freitag könne jeder, der sich sportlich bewegt, gleichzeitig das NCT in Heidelberg unterstützen – egal ob durch Radfahren, Rudern oder Schwimmen. Das teilte das NCT mit. Über die App wird die eigene sportliche Aktivität innerhalb der nächsten vier Wochen erfasst. Der persönliche Bewegungseinsatz kann dann am Ende in eine Spende zugunsten von Sport- und Bewegungsprojekten am NCT Heidelberg umgewandelt werden.

Um die Gesundheit der Laufteilnehmer und Besucher nicht zu gefährden, hatte das NCT im März bereits seinen alljährlichen Benefizlauf absagen müssen. Am virtuellen „NCT-Lauf“ im Juni beteiligten sich jedoch fast 9000 Menschen aus der ganzen Welt. Sogar in der Antarktis gingen sieben Forscher der Neumayer-Station III für das NCT an den Start. Insgesamt liefen die Teilnehmer rund 120 000 Kilometer und sammelten gemeinsam mit Spendern mehr als 75 000 Euro zugunsten der Krebsforschung. Auf diese Hilfsbereitschaft hoffe man nun auch für das Projekt „Beweg dich gegen Krebs“.

„Uns war bewusst, dass das Thema Bewegung für Krebspatienten nicht einfach ausfallen kann“ sagte Klaus Schott, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Leben mit Krebs laut einer Mitteilung. „Gerade in einer solchen Zeit ist es uns ein großes Anliegen, dass die Versorgung von onkologischen Patienten mit angepassten Sportangeboten weitergeht.“ Die Teilnehmer können sich die App unter beweg-dich-gegen-krebs.de kostenfrei auf ihr mobiles Endgerät herunterladen. Auf die aktivsten Teams und Einzelteilnehmer würden als zusätzliche Motivation einige Preise warten, so das NCT. soge

Info: Infos unter beweg-dich-gegen-krebs.de

