Sprengung eines Geldautomaten schlägt fehl - Zeugen gesucht

Heidelberg.Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, versucht einen Geldautomaten in Heidelberg-Pfaffengrund zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, schlug die Sprengung in der Dischinger Straße nach derzeitigen Erkenntnissen fehl, woraufhin die Täter flüchteten. Die sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. Derzeit sichert die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Spuren.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 0621/174-4444 an die Polizei zu wenden.

