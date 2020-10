Stadt erlaubt ausnahmsweise Heizstrahler in der Gastronomie

Heidelberg.Ab sofort ist aufgrund der Corona-Pandemie in der Heidelberger Gastronomie ausnahmsweise der Einsatz von Heizstrahlern im Außenbereich erlaubt. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Damit die Außenbewirtschaftungen im Winter genutzt werden können, dürfen die Betriebe zudem einen Witterungsschutz in Form von Planen, Paravents, an Sonnenschirmen befestigten Folien oder Pavillons verwenden. Solitäre Zelte seien jedoch nicht zulässig. Die Ausnahme ist bis zum 31. März 2021 gültig.

Die Stadt Heidelberg möchte das Verfahren unbürokratisch halten und die Umsetzung schnell ermöglichen. Bestimmte Unterlagen seien aus Sicherheitsgründen jedoch unverzichtbar. Dazu gehören eine Skizze mit den Maßen und Fotos des geplanten Witterungsschutzes sowie aktuelle Fotos der Außenbewirtschaftung und des umgebenden öffentlichen Verkehrsraums. Die Unterlagen können bei Volker Heß, Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamts, eingereicht werden (Telefon 06221 58-17460, E-Mail: volker.hess@heidelberg.de).

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020