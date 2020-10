Stadt erlaubt Heizstrahler

Heidelberg.Gastronomiebetriebe in Heidelberg dürfen in der Wintersaison 2020/21 Witterungsschutz sowie Heizstrahler in den Außenbewirtschaftungen nutzen. Grund ist die aktuelle Corona-Krise und die steigenden Infektionszahlen. Wie die Stadt Heidelberg am Dienstag mitteilte, erweitere die Stadt mit dieser Ausnahmeregel ihre Unterstützung der Gastronomie in der Pandemie. Eine weitere Hilfe für Restaurant- und Café-Besitzer sei die Möglichkeit, unkompliziert eine Außenbestuhlung anzubieten.

„Die Stadt hat ihren Gaststätten zur Abmilderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen schon dadurch unter die Arme gegriffen, dass sie erweiterte Außenbewirtschaftungsflächen auf öffentlicher Verkehrsfläche zugelassen hat“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Dadurch hätten betroffene Gastronomen die wegfallenden Sitzplatzkapazitäten in den geschlossenen Räumen ausgleichen können. Denn: Durch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln dürfen drinnen nicht mehr alle Tische besetzt werden. „Zudem werden für das Jahr 2020 für alle Außenbewirtschaftungen keine Sondernutzungs- und Verwaltungsgebühren erhoben“, so die Stadt. soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020