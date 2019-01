Stadt gibt mehr Geld

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg will ihre Kultur- und Kreativwirtschaft fördern und neue Akteure auf diesem Gebiet gewinnen. Deshalb hat der Gemeinderat bereits Ende des abgelaufenen Jahres eine Aufstockung des Förderprogramms für Gründer sowie Unternehmen aus diesem Bereich beschlossen: In den Jahren 2019 und 2020 stehen nun 40 000 Euro jährlich für Projekte, Veranstaltungen, Werbemaßnahmen oder andere Vorhaben zur Verfügung.

Bis zu 5000 Euro Einzelförderung

Antragsberechtigt sind Gründer sowie Unternehmen aus den zwölf Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft, die ihren Unternehmenssitz in Heidelberg haben. Zuwendungen werden als Projektförderung im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von bis zu 1000 Euro – in begründeten Einzelfällen bis zu 5000 Euro – je Vorhaben gewährt. Ziel des Förderprogramms ist, die Kultur- und Kreativschaffenden in ihrer unternehmerischen Entwicklung voranzubringen. Weitere Informationen unter www.kreativwirtschaft.heidelberg.de. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019