Stadt Heidelberg wirbt mit Kampagne "Zeig's uns Heidelberg!" für Abstandsregeln

Mit Anti-Corona-Slogans und -Symbolen in Sprech- und Denkblasen vor buntem Hintergrund ruft die Stadt seit November dazu auf, sich vor dem Virus zu schützen. „Zeig’s uns Heidelberg!“ heißt die Kampagne, die sich vor allem an Schüler richtet und einen Schwerpunkt im Bereich Soziale Medien und Digitales hat. Sie steht auch für die Kooperation der Kommune mit der Kultur- und Kreativwirtschaft, denn die Stadt hatte den Leiter des jährlichen Metropolink-Festivals für urbane Kunst, Pascal Baumgärtner, um Ideen gebeten.

Von Kreativen lernen

Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) plädiert nun dafür, auch mit Kreativen zu kooperieren, wenn es darum geht, die Verwaltung mit neuen Arbeitsweisen vertraut zu machen. Von den Kreativen könne man sehr viel lernen, sagt Würzner in einem Audiobeitrag, den die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft in der Reihe „Spillover“ (deutsch: „Überschwappen“) unter anderem auf der Videoplattform YouTube präsentiert.

Mit „Zeig’s uns Heidelberg!“ habe man eine Zielgruppe ansprechen wollen, die man auf traditionellen Wegen nicht mehr erreiche, so Würzner. Es sei um jene gegangen, die sich in den Sommerferien und danach viel in Parks getroffen hätten, ohne die Abstandsregeln einzuhalten, „weil sie es vielleicht noch nicht so richtig verinnerlicht haben“. Ihnen müsse man, wenn man sie erreichen wolle, „entsprechende Angebote machen.“ Dabei solle das Bewusstsein aber nicht mit Verboten geweckt werden. Baumgärtner und sein Netzwerk habe man um Vorschläge gebeten. „Diese Ideen wurden umgesetzt, mit Comicsprache. Sie kommt in der Zielgruppe gut an, und das ist die Hauptsache“, sagt Würzner, für den das Konzept „sehr gut“ funktioniert hat.

Die Plakate, die auch „heruntergeladen“ werden können, zeigen in Denkblasen Symbole wie eine Maske, Figuren auf Abstand und Hände unter dem Wasserhahn. In Sprechblasen heißt es unter anderem „Geduld“. „Mit der Resonanz sind wir extrem zufrieden“, so Timm Herre vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit. Das zeige auch die lange Liste der Unterstützer.

Impulse seitens der Kreativwirtschaft kann Würzner sich auch bei der Neuorganisation von Arbeitsprozessen in der Verwaltung vorstellen. „Wir werden in Zukunft keine Verwaltung mehr haben, wo jeder sein Zimmer hat“, so der OB, der „ganz neue Formen der Zusammenarbeit auch in der klassischen Verwaltung“ sieht. Bei der Neuausrichtung habe man es auch mit Älteren zu tun, mit Strukturen, die zum Teil über Jahrzehnte gewachsen seien und die man nicht gleich gefährden wolle. „Aber dafür brauchen wir genau das Thema Kreativität: Wie können wir die Menschen ansprechen, wie können wir unsere politischen Ideen auch vermitteln, auch vom Gemeinderat?“ Die Kommunikation sei viel schwieriger geworden, weil nicht mehr alle dieselben Medien nutzten. Man brauche neue Wege, „und die Kreativen können uns dabei sehr viel helfen“.

„Apphäuser“ nach SAP-Vorbild

Würzner selbst baut derzeit im Rathaus ein „Rapphaus“, das ist ein Kunstwort aus Rathaus und „Apphaus“. „Apphäuser“, wie SAP sie betreibt, gelten als Denklabore. Ein Rathaus mit Apphaus gebe es noch nicht, so der OB. Seine Idee vom „Rapphaus“: „Das sind Plattformen, wo sich Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ämtern nur für einen kurzen Zeitraum treffen“. Sie definierten ein Ziel, gäben Impulse und gingen wieder auseinander. Man brauche diese Impulse - aber angesichts der Arbeit, die in der Verwaltung zu leisten sei, sei es nicht einfach, Zusätzliches zu bringen. Deshalb sei er froh über den coronabedingten „digitalen gigantischen Push“.

Baumgärtner sagt, Ämter und Kreative sollten voneinander lernen. Gemeinderat und Ämtern rät er, auch einmal außerhalb gewohnter Räume zu tagen, zum Beispiel in Patrick Henry Village. „Das öffnet viele neue Perspektiven.“

