Stadt ist Teil der neuen Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg ist Teil der neuen Initiative „Klimapositive Städte und Gemeinden“. Gemeinsam mit zehn weiteren Städten in Deutschland zählt sie zu den Mitinitiatoren der Initiative, die die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ins Leben gerufen hat. „Wir haben diese Initiative mit auf den Weg gebracht, um in den Austausch zu treten, unser Wissen zu erweitern und weiterzugeben“, sagte Bürgermeister Jürgen Odszuck. Der offizielle Startschuss der Initiative fiel am 21. September 2020 im Rahmen des DGNB-Tags der Nachhaltigkeit in Stuttgart. Infos: www.klimapositive-stadt.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020