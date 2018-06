Stadt plant Sanierung

Anzeige

Heidelberg.Zur Zeit sind es die Türme der Karl-Theodor-Brücke, die im Gerüst verhüllt sind. Ab 2020 sind dann die unter Wasser liegenden Stützen des Bauwerks dran, das man eher unter dem Namen „Alte Brücke“ kennt. Für die Vorarbeiten dieser Maßnahmen, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag Mittel in Höhe von 185 000 Euro bewilligt.

Um den gleichen Betrag geht es bei der Sanierung der Montpellierbrücke. Diese beginnt zwar erst 2021, doch für die Vorarbeiten hat der Gemeinderat 185 000 Euro freigegeben. Für das Jahr 2019 haben die Heidelberger Kommunalpolitiker darüber hinaus Gelder in Höhe von 180 000 Euro bewilligt.

Neben diesen Themen stand auch die Bürgerbeteiligung bei einem anderen Brückenprojekt auf der Tagesordnung: Östlich des Wehrstegs soll eine Fußgänger- und Radbrücke über den Neckar gebaut werden. Am Dienstag, 17. Juli, findet dazu ein öffentliches Forum im Bürgerhaus Bahnstadt statt. Der Beginn ist um 18 Uhr. Eine Beteiligung ist zwischen dem 13. und 29. Juli auch im Internet unter www.heidelberg.de/radverbindung möglich. tge