Stadt verbietet Hexennacht

Heidelberg.Hunderte Feierfreudige, mit Bier und Grillgut auf dem Weg durch den Wald zur Thingstätte auf dem Heiligenberg: Dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben. Die „Hexennacht“ am Montag, 30. April, wird aus Sicherheitsgründen von der Stadt verboten (wir berichteten). Die Entscheidung ist bereits im Dezember bekannt gemacht worden. Nach einem Sicherheitsgutachten verbietet die Stadt die nicht organisierte Veranstaltung, zu der im Frühjahr 2017 rund 15 000 Menschen gekommen waren. Das Areal wird nun rundum abgesichert und selbst die Wege zur Thingstätte an diesem Abend gesperrt: Wer trotzdem hingeht, macht sich strafbar. Von Montag, 30. April, 14 Uhr, bis Dienstag, 1. Mai, 6 Uhr, darf der Wald nicht betreten werden.

Bedenkliche Zwischenfälle

Von 23 Kriterien, die das Gutachten untersuchte, wurden 17 als kritisch bewertet: Es handelt sich um einen unübersichtlichen Ort. Mit regelmäßig mehr als 10 000 Besuchern ist die Thingstätte gefährlich überfüllt und es gibt weder eine Orientierungs- noch eine Beleuchtungssystematik: Das sind nur drei Beispiele, die das Sicherheitsgutachten auflistet. Die Stadt zog damit nach Angaben eines Sprechers auch Konsequenzen aus mehreren bedenklichen Vorfällen in der jüngeren Vergangenheit – zum Beispiel gab es einen Schwerverletzten, der im Wald nach Einbruch der Dunkelheit gestürzt war und einen Waldbrand, der sich nur wegen mehrerer glücklicher Umstände nicht großflächig ausbreitete. miro