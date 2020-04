Stadt verteidigt „Deeskalationsstrategie“

Heidelberg.Zieht die nicht genehmigte Solidaritätskundgebung für die Heidelberger Rechtsanwältin Beate Bahner doch noch juristische Konsequenzen nach sich? Oberbürgermeister Eckart Würzner und Dezernent Wolfgang Erichson haben die „Deeskalationsstrategie“ der Polizeikräfte verteidigt, die Demonstration an sich aber entschieden verurteilt. Entgegen einer Pressemitteilung der Polizei von Mittwoch habe man sehr wohl Personalien von einigen Verantwortlichen – und die Staatsanwaltschaft prüfe, ob weitere Ermittlungen eingeleitet werden.

„So etwas geht gar nicht“, sagte Würzner kategorisch mit Blick auf die Versammlung von rund 150 Personen vor der früheren Polizeidirektion in Heidelberg-Bergheim. Er verstehe sehr gut, dass nicht nur Bürger empört seien, die ein Bußgeld entrichten mussten, weil sie mit ihrer Familie ein Picknick veranstalteten – was gegen die Corona-Verordnungen verstößt, fügte Würzner hinzu.

Abstimmung mit Ordnungsamt

Die Unterstützer hatten – „wir sind das Volk“ skandierend – Bahner Solidarität bekundet, die an dem Tag eine Anhörung bei den Beamten hatte. Gegen die Fachanwältin für Medizinrecht wird wegen ihres Aufrufs zur bundesweiten „Coronoia 2020“-Demo für Karsamstag ermittelt. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt habe die Polizei darauf gesetzt, dass sich die Gruppe möglichst rasch auflöse. Gegen eine Teilnehmerin werde in jedem Fall ermittelt: Sie soll zu einer Demo am Samstag aufgerufen haben. Bahner selbst war zu keinem Interview bereit. miro

