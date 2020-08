Stadt weitet Angebot auf Erwachsene aus

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg weitet ihr Unterstützungsangebot für Einkommensschwache in Sportvereinen auf erwachsene Inhaber von Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ aus. Das bedeutet, dass Neumitglieder im ersten Jahr einen Zuschuss der Stadt in Höhe von bis zu 50 Euro erhalten. In den Folgejahren zahlt die Stadt auf Antrag ein Drittel des Mitgliedsbeitrages, ein weiteres Drittel übernimmt der Sportverein selbst, so dass das Mitglied nur anteilig selbst aufkommen muss. Seit 2010 galt diese Regelung für Pass-Besitzer bis 18 Jahre. Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wurde das Angebot nun auf Erwachsene ausgeweitet. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020