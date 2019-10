Stadt will Pendler auf Rad und ÖPNV trimmen

Heidelberg.Mehr Umsteiger auf den ÖPNV dank attraktiverer Angebote, Umsteigepunkte an der Stadtgenze, Sonderbuslinien sowie der Ausbau der Schnellradwege: Heidelberg möchte seine Pendlerströme stärker auf klimafreundliche Lösungen umleiten. Ein Bündel an Maßnahmen dazu steckt im „18-Punkte-Aktionsplan zum Klimanotstand“, den Oberbürgermeister Eckart Würzner und , Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht am

...