Stadt zahlt bis zu 10 000 Euro pro Auto

Heidelberg.Heidelberg möchte aus Klimaschutzgründen den Wechsel auf innovative Technologien stärker vorantreiben und plant einen großen Wurf: Mit der von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Erweiterung des Förderprogramms „Nachhaltige Mobilität“ könnte die Anschaffung von Autos mit alternativem Antrieb je nach Fahrzeugart mit bis zu 10 000 Euro gefördert werden. Die höchste Förderung soll für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge gewährt werden. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressetermin im Rathaus erklärt.

Diese Fahrzeuge mit Elektromotoren benötigen Wasserstoff, der in einer Brennstoffzelle direkt in Strom umgewandelt wird. Die erste Wasserstoff-Tankstelle in Heidelberg soll im ersten Quartal 2019 in der Speyerer Straße öffnen. Bis dahin könnten wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge in Hirschberg tanken. Die Förderung würde sowohl für den gewerblichen als auch den privaten Verkehr gelten. Seit einigen Jahren unterstützt die Stadt bereits die Anschaffung von Erdgas-, Elektro- und Hybridfahrzeugen finanziell.

Falls der Gemeinderat am Donnerstag, 22. November, zustimmt, wäre Heidelberg bundesweit die erste Stadt mit solch umfassenden Förderanreizen, teilt ein Sprecher mit. Vor dem Gemeinderat wird die Erweiterung des Förderprogramms am 23. Oktober im Bau- und Umweltausschuss sowie am 7. November im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert. Die neue Fassung des Förderprogramms würde für Anträge gelten, die ab 1. Dezember 2018 eingereicht werden.

Die Förderung bei Anschaffung eines umweltfreundlichen Autos wäre ein einmaliger Zuschuss. Als Anschaffung würden Kauf oder Leasing eines Fahrzeugs zählen. Auch Lastenfahrzeuge würden bezuschusst – mit 50 Prozent. miro/zg

