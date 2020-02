Stadthalle Heidelberg: Gemeinderat entscheidet sich für lose Sitze

Heidelberg.Die „Heidelberger Stuhl-Frage“ ist entschieden: Die sanierte Stadthalle wird nicht mit automatisch nach unten klappbaren Sitzen ausgestattet, sondern mit einer losen Bestuhlung. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderats in einer Sondersitzung entschieden. Für dieses Thema wurde die öffentliche Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend unterbrochen. Am vergangenen Montag war die Entscheidung wegen des Todesfalls von SPD-Rat Andreas Grasser vertagt worden. Die Verwaltungsvorlage hatte den Einbau von in den Boden klappbaren Sitzen vorgeschlagen. Grüne, CDU und „Heidelberger“ stellten den Gegenantrag, lose Sitze vorzusehen. Mit neun zu sieben Stimmen fiel die Entscheidung - bei einer Enthaltung. Oberbürgermeister Eckart Würzner bat fast flehentlich, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und die fast zwei Millionen Euro teurere Technik zu genehmigen. Die Mehrkosten wären mit der 32-Millionen-Euro-Spende eines Kreises um Wolfgang Marguerre gedeckt gewesen, hieß es. Kritik der Parteienvertreter gab es unter anderem zu angeblich nicht absehbaren Folgekosten.

Bei einem öffentlichen „Probesitzen“ hatten Ende Januar 170 Bürger die Varianten für die künftige Bestuhlung auf den Hubböden in der Stadthalle getestet. 91 hatten danach einen Fragebogen ausgefüllt. Das Ergebnis: Die festinstallierten Sessel schnitten sowohl beim Sitzkomfort mit der Note 2,4 (lose Bestuhlung: 3,6) als auch bei der „Wirkung im Großen Saal“ mit der Note 2,8 (Lose Bestuhlung: 3,6) deutlich besser ab.

Ende März soll der Bauantrag für die Sanierung im Inneren der „Guten Stube“ gestellt werden. Die Vorbereitungen haben begonnen: So wird etwa die Haustechnik ausgebaut. Im Herbst soll die Modernisierung beginnen und bis 2022 beendet sein.

Wer sich schon jetzt ein Bild vom späteren Aussehen der Stadthalle machen möchte, findet im Internet auf einer neu gestalteten Seite Material. So sollen etwa Visualisierungen aus der Zuschauerperspektive einen Eindruck davon geben, wie der Große Saal wirken wird. Hubböden und ansteigende Sitzreihen sollen laut einem Gutachten eine deutlich bessere Akkustik bieten. Architekt Felix Waechter erklärt das Sanierungskonzept in einem kleinen Video.