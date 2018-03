Stadthallen-Sanierung parallel zum Bau des Konferenzzentrums

Anzeige

Die Sanierung der Heidelberger Stadthalle wird nicht an den Bau des Konferenzzentrums angeschlossen, sondern parallel abgewickelt: Die von der CDU-Fraktion im Heidelberger Stadtrat angeregte Staffelung beider Maßnahmen fand keine Unterstützung bei der Verwaltung.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag im Rathaus am Marktplatz gab Oberbürgermeister Eckart Würzner noch Ergänzungen. Die Baumaßnahmen nacheinander durchzuführen, hätte hingegen „gravierende Nachteile für die Vermarktung zur Folge“, lautete eine Formulierung in einer Verwaltungsvorlage. Außerdem sei die Stadthalle dringend modernisierungsbedürftig – etwa im Brandschutzbereich. Das neue Konferenzzentrum während der Sanierungsphase der Stadthalle für kulturelle Zwecke zu nutzen, hätte „Einnahmeausfälle im Kongressbereich“ nach sich gezogen, die weit über die Kongressausfälle in der Stadthalle bei einer parallelen Schließung hinausgehen.

„Darüber hinaus ist es Stiftern, die bei ihren Zusagen von einem Baustart im Herbst 2019 und einer Fertigstellung 2021 ausgehen konnten, nicht zuzumuten, bis 2024 zu warten“, heißt es in der Vorlage weiter. „Es gibt keine Neuplanungen“, entgegnete Würzner auf Anfragen von Gemeinderäten: „Auch die Bühne bleibt, was sie ist“, verwies der Stadtchef auf die im vergangenen Jahr vorgelegte Machbarkeitsstudie des Darmstädter Architekturbüros „Waechter und Waechter“.