Stadtmarketing spendet 45.000 Euro an Schausteller

Heidelberg.Durch das Geschenkset „Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt“ gingen insgesamt 45.000 Euro an die Heidelberger Schausteller, die eigentlich im vergangenen Jahr den Weihnachtsmarkt ausgerichtet hätten. Das teilte Heidelberg Marketing am Donnerstag mit. In der Vorweihnachtszeit hatte das Team um Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, tausende Pakete mit Glühwein, Weihnachtsmarkttassen, Magenbrot und gebrannte Mandeln gepackt. Für 19,50 Euro wurden die Geschenksets sowohl im Heidelberger Einzelhandel, online und auch bei einer Sonderverkaufsaktion – dem Drive In am ersten Dezemberwochenende – verkauft. „Mit so einem immensen Erfolg haben wir nicht gerechnet“, sagte Schiemer laut Mitteilung. „Umso schöner ist es aber, dass unsere Geschenksets nicht nur den Kunden eine Freude machen konnten, sondern auch die Heidelberger Schausteller unterstützen. Das war eine Gemeinschaftsleistung."

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.01.2021