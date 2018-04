Städte-Vertreter bereiten in Heidelberg UN-Strategie vor

Anzeige

Heidelberg.Die Bekämpfung von Armut und Hunger, Förderung von Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit – es waren dicke Bretter, die Vertreter verschiedener Städte bei einem Arbeitstreffen am Montag und Dienstag in Heidelberg gebohrt haben. Eingeladen zu dem Treffen hatten der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (l.) und der Generaldirektor der Vereinten Nationen, Michael Møller. Die beiden hatten die Heidelberger Zusammenkunft beim Weltwirtschaftsforum in Davos verabredet. Die Tagung diente der Vorbereitung einer neuen UN-Städte-Initiative, die Ende 2018 gestartet werden soll. Immerhin leben mittlerweile 3,5 Milliarden Menschen weltweit in Städten, die Hälfte der Weltbevölkerung. 2030 werden es voraussichtlich 60 Prozent aller Menschen in der Welt sein. / bjz