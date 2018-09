Städtebauliche Visionen im „sensiblen Bereich“

Heidelberg.Schluss mit den „Vereinigten Hüttenwerken“: Diesen humorvollen Begriff wählt Bau- und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, wenn über Jahrzehnte scheinbar „kunterbunt“ zusammengewachsene Bereiche in der Stadt neu geordnet werden können. Auch rund um das Max-Planck-Institut für Medizinforschung, neben dem Nordkopf der Ernst-Walz-Brücke, soll das Gebiet strukturiert werden – unter anderem mit einem Hochhaus. Stadt, Universität und Max-Planck-Institut (MPI) stellen jetzt das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vor.

Wie sehen die Moleküle einer Krebszelle oder einer Virushülle aus? Was unterscheidet sie von denen einer gesunden Zelle, was eine alte von einer jungen? Krankheitsursachen sollen noch besser im unvorstellbaren Nanobereich erforscht werden. In Heidelberg entsteht – als Kooperation der Universität und der Max-Planck-Gesellschaft – der zweite Investitionscampus in Baden-Württemberg neben dem Cyber Valley in Stuttgart/Tübingen, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Unter dem Titel „Heidelberg 4 Life“ werden hier besonders die Lebenswissenschaften vorangetrieben.

Den Anstoß dazu hat Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell gegeben. Er ist der Pressekonferenz im MPI gestern per Video-Telefonie aus Norwegen zugeschaltet. Er habe, erinnert er sich laut, als junger Forscher in Heidelberg eine „gute Idee“ gehabt, die er aber nicht an seinem Studienort verwirklichen konnte. Daraufhin sei er nach Finnland gegangen, erinnert sich Hell, der in Ludwigshafen Abitur machte. 2014 hat er mit zwei weiteren Forschern den Chemie-Nobelpreis bekommen.

Feilen an hochsensibler Lupe

Der Physiker feilt weiter an seinen hochauflösenden Lichtmikroskopen: „Wir wollen eine Lupe bauen, mit der man sehr direkt in die Zelle hineinsehen kann.“ Dass talentierter Forschernachwuchs, der auch „querdenkt“ und so Neues in die Welt bringt, abwandert, will er verhindern. „Wir haben am Standort Großes vor“, betont der Direktor des Max-Planck-Instituts für Medizinforschung. Es soll ein „Campus von großer Aufenthaltsqualität“ entstehen. Junge Biologen, Physiker und Chemiker sollen ihre Ideen „frei und ungezwungen“ im Austausch mit anderen voranbringen und dafür beste Bedingungen vorfinden. Für die Universität baut das Land Baden-Württemberg im Neuenheimer Feld für 25 Millionen Euro ein Forschungsgebäude. Direkt nebenan erweitert und modernisiert die Max-Planck-Gesellschaft das Institut für Medizinforschung. Investitionshöhe: 50 Millionen Euro. Beide sollen Teil des geplanten Netzwerks „Biologie auf der Nanoskala“ sein, das die „molekularen Maschinen“ in der Zelle weiter erkundet. „Wir haben das Signal von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, dass das Geld bereitliegt“, bedankt sich Unirektor Bernhard Eitel für das Engagement der Grünen-Politikerin.

„Wissenschaftler sollten nicht so weit voneinander entfernt arbeiten, dass ein Kaffee im Becher kalt wird, wenn man ihn zum anderen trägt“: Auch Eitel glaubt an die Produktivität des direkten Austauschs. Dass Universität und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, habe in Heidelberg Tradition. Das sei aber „alles andere als selbstverständlich“.

„Sehr froh und stolz“ über das, was in den vergangenen sechs Monaten von den vier beauftragten Planungsbüros erarbeitet worden ist, zeigt sich Baubürgermeister Odszuck. Neben den beiden zunächst geplanten zwei Gebäuden zeigt der ausgewählte Entwurf des Berliner Büros Fioretti Marquez die Möglichkeit eines zweiten Bauabschnitts der Uni sowie Bebauungsblöcke für die langfristige Campusentwicklung entlang der Berliner Straße auf.

Dass man sich hier nicht nur städteplanerisch und wegen der parallel laufenden Masterplanung für das Neuenheimer Feld im „sensiblen Bereich“ bewege, sei allen bewusst, betont Odszuck. Am nördlichen Neckarufer, an der Einfahrt ins Neuenheimer Feld gelegen, werde nach den „optimalen Gebäuden“ gesucht. Für den rund 3000 Quadratmeter Nutzfläche großen Labor- und Bürokomplex starte im Frühjahr ein Architektenwettbewerb.

Das Max-Planck-Institut sei außer dem Land einer der wenigen Grundstückseigentümer im „Feld“, freut sich Bernd Müller, Leiter von Vermögen und Bau Amt Mannheim-Heidelberg, über die Kooperation. Entschieden sei noch nichts, betont die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Annette Friedrich: Am 11. September werde dem Bauausschuss ein Beschlussentwurf vorgelegt, am 18. Oktober stehe er auf dem Ratsprogramm. Als Baubeginn sei 2021 anvisiert, fertig soll das Gebäude des Landes 2023 sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.09.2018