Städtische Studie

Heidelberg.Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die Wirtschaft und das Leben in Heidelberg? Antworten auf diese Frage soll die neue Studie der Stadt Heidelberg liefern. Sie wird nach Verwaltungsangaben vom städtischen Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellt und soll voraussichtlich Ende 2021 veröffentlicht werden.

„Dabei werden kurz- und langfristige Effekte, Heidelberg-spezifische Faktoren im Umgang mit der Krise sowie lokale Lösungen in den Quartieren und Nachbarschaften beleuchtet“, berichtet ein Sprecher. Als Datenquelle dienten in erster Linie eigene Befragungen, Erhebungen der Fachämter sowie der statistischen Bundes- und Landesämter. Ziel der Studie sei es, einen Beitrag dazu zu leisten, Heidelberg noch widerstandsfähiger gegenüber künftigen Krisen zu machen. Die Untersuchung werde deshalb in ein langfristig angelegtes Monitoring überführt, in das über die Corona-Krise hinaus Daten einfließen. So seien in künftigen Krisensituationen Informationen auch kurzfristig abrufbar. red

