Start und Ziel diesmal die Mensa

Heidelberg.Sie gehen sportlich über die Halbmarathon-Distanz, laufen im gemütlichen Tempo die 2,7-Kilometer-Runde ab – um möglichst viel Geld für die Forschung zu sammeln – oder sind mit Hund oder Kinderwagen, mit Kollegen, Familienangehörigen oder Freunden auch einfach nur in die Sportschuhe geschlüpft, um als Spaziergänger dabei zu sein: Rund 5000 Teilnehmer werden am Freitag, 13. Juli, beim 7. NCT-Lauf im Neuenheimer Feld erwartet. „NCT-LAUFend gegen Krebs, wie weit würden Sie gehen?“ lautet das Motto.

Bezug zur Krankheit

Organisation und Anmeldung Der Zeitplan des NCT-Laufs sieht so aus: Um 19 Uhr starten Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf und um 19.15 Uhr beginnt der Rundenlauf. Um 22 Uhr endet die Zeitmessung. Parkplätze gibt es im Neuenheimer Feld nur sehr begrenzt. Es wird die Anreise mit ÖPNV empfohlen. Vom Heidelberger Hauptbahnhof kommt man mit der Straßenbahn Linie 24 (Haltestelle Bunsengymnasium, dann umsteigen in Bus 31) oder dem Bus 32 zum Veranstaltungsgelände. Online kann man sich bis 11. Juli, 23.59 Uhr anmelden. Wer sich bis 24. Juni registriert, bekommt sein Teilnehmer-T-Shirt zugeschickt. Startgebühr: ab 16,50 Euro. Auch am Veranstaltungstag kann man sich noch anmelden (Gebühr dann ab 20 Euro). Ehrenamtliche Helfer melden sich per Mail an fundraising@nct-heidelberg.de. Infos und Anmeldung im Internet unter www.nct-lauf.de.

„Die meisten Teilnehmer haben einen Bezug zu der Erkrankung und ihrer Erforschung“, berichtet NCT-Pressesprecherin Friederike Fellenberg. Und so werden sich wieder Patienten, Angehörige, Ärzte und Pflegekräfte treffen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Immer häufiger, hat Fellenberg beobachtet, laufen Teams für einen Patienten, haben T-Shirts oder Spruchbänder gestaltet für den nahen Menschen, dem sie gute Besserung wünschen. Ein paar organisatorische Veränderungen sind in diesem Jahr nötig, weil der Lauf immer größer geriet: So wurde der Start- und Zielbereich auf den Platz vor der Zentralmensa verlegt – bislang war das NCT-Gebäude selbst Zentrum des Geschehens.

130 000 Euro kamen allein 2017 für die Krebsforschung zusammen, in den beiden Jahren davor waren es 105 000 und 67 200 Euro gewesen. Waren 2012 noch knapp 600 Teilnehmer dabei, so wurden es jedes Jahr ein paar Hundert mehr. Im vergangenen Jahr verteilten die Helfer 4500 Startnummern, dieses Jahr werden es wohl rund 5000 sein. Genau weiß man das erst Mitte Juli: Bis 11. und am 13. Juli, dem Veranstaltungstag, können Kurzentschlossene sich registrieren lassen.