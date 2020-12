Stefan Hildebrandt Stellvertreter des Landrats

Stefan Hildebrandt (55) wird Erster Beamter. © DOROTHEA BURKHARDT

Stefan Hildebrandt (55) wird zum 1. Februar 2021 neuer Erster Landesbeamter im Landratsamt des Rhein-Neckarkreises - und damit zum stellvertretenden Landrat. Er tritt die Nachfolge von Joachim Bauer an, der Ende Januar aus dem aktiven Landesdienst ausscheidet. Das hat Innenminister Thomas Strobl am Dienstag in Stuttgart mitgeteilt.

Der Jurist Hildebrandt trat seinen Dienst 1993 beim Landratsamt Heidelberg an. 2002 wurde er an das Regierungspräsidium Karlsruhe versetzt, wo er zuletzt als Referent im Bereich Recht und Planfeststellung tätig war. Es folgte im Jahr 2010 eine Abordnung an das Innenministerium Baden-Württemberg. Dort war Hildebrandt im Referat 22 zuständig für Kommunales Verfassungsrecht und Dienstrecht. 2012 kehrte Hildebrandt an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zurück. Dort leitet er seither das Dezernat IV (Umwelt/Technik). Hildebrandt ist verheiratet und hat zwei Kinder. miro

